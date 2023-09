Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w Boguchwale

adres: Suszyckich 33a, 36-040 Boguchwała numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Techniczna 1a, 36-040 Boguchwała numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Zarzecze 133, 36-041 Zarzecze numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Teodora Lubomirskiego 2, 36-040 Boguchwała numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Niechobrz 679, 36-047 Niechobrz numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Mogielnica 167, 36-040 Mogielnica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Lutoryż 432, 36-040 Lutoryż numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Kielanówka 111, 35-106 Kielanówka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Zgłobień 70, 36-046 Zgłobień numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Wola Zgłobieńska 140, 36-046 Wola Zgłobieńska numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Racławówka 215, 36-047 Racławówka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Nosówka 186, 36-046 Nosówka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory parlamentarne przebiegają w głosowaniu tajnym oraz są powszechne i bezpośrednie. Głosowane odbywa się w lokalach wyborczych, które są otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00 w dniu wolnym od pracy. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, kiedy godziny otwarcia lokali zostaną wydłużone. O takich zdarzeniach pojawia się zawsze informacja.