WspieramyLokalnyBiznes - otwarte drogerie - te firmy działają online i zdalnie w podkarpackim

Dlaczego Keratin Therapy RZESZÓW? Nasze salony znajdziesz w świetnej lokalizacji - w samym 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗺 miasta Rzeszowa. Wyróżniamy się indywidualnym podejściem do każdej klientki oraz domową atmosferą. Ponad wszystko cenimy sobie, aby nasze klientki czuły się u nas 𝘀𝘄𝗼𝗯𝗼𝗱𝗻𝗶𝗲 i wyjątkowo. Posiadamy gamę produktów, którą dobieramy w zależności od rodzaju włosów i Twoich oczekiwań. Gwarantujemy długotrwałe 𝗲𝗳𝗲𝗸𝘁𝘆 . Mamy doskonałą jakość usług w stosunku do ceny. Mimo wieloletniego doświadczenia w wykonywaniu zabiegów i prowadzeniu szkoleń, stawiamy na ciągły rozwój i wciąż podnosimy swoje kwalifikacje. Oferujemy bezpłatne 𝗸𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗰𝗷𝗲 w celu doboru najlepszego planu naprawczego Twoich włosów. Dla Ciebie zawsze mamy pyszną kawę, herbatę lub lampkę pro secco. Przyjdź i przekonaj się o jakości naszych usług.

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadziliśmy również konsultacje i porady w formie on-line tak, aby każda z Was mogła dowiedzieć się jak prawidłowo dbać o włosy podczas kwarantanny. Prowadzimy również jedną z największych w Polsce Akademii Szkoleniowych gdzie każda z Was znajdzie również możliwość szkoleń on-line.

Jesteśmy również Polskim właścicielem marki Kerarganic - światowego lidera klasy premium w dziedzinie pielęgnacji włosów. Oferujemy całą gamę kosmetyków do włosów z możliwością zakupu on-line bez wychodzenia z domu oraz natychmiastowej wysyłki pod wskazany adres. Zapraszamy na nasze strony FB oraz INSTAGRAM (@keratintherapypg, @kerarganicpolska).

