WspieramyLokalnyBiznes - edukacja - te firmy działają online i zdalnie w podkarpackim

Przygotowaliśmy dla Was bazę lokalnych firm z podkarpackiego, w branży „edukacja”, które w czasie epidemii koronawirusa dostarczają zamówienia do domu lub działają online. To firmy z Twojej okolicy. Poznaj ich ofertę, dane kontaktowe, godziny otwarcia i przyjmowania zamówień oraz szczegóły świadczonych usług.

Panująca pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Na nowo uczymy się załatwiać wiele codziennych spraw. Na szczęście w podkarpackim wiele firm działa i dostarcza rozwiązania z branży „edukacja”, dzięki którym nie musisz wychodzić z domu. Z naszej bazy wybierz interesującą Cię firmę lokalną i poznaj szczegóły oferty. KLIKNIJ i zapisz się

do bazy lokalnych firm EDUKACJA - nauczanie zdalne, platformy, kursy, szkoły językowe etc.) oraz szkolenia, kursy, doradztwo (w tym webinaria i e-learningi) Rzeszów Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel

_Mówiony Angielski 65% taniej indywidualna rozmowa z lektorem lub native speakerem on-line na żywo

ćwiczenie prawdziwego, żywego języka

okazja do nauczenia się dokładnie tego, czego potrzebujesz_

Adres: Bohaterów 12, Rzeszów

Bohaterów 12, Rzeszów Godziny otwarcia : , ,

, , 📱 +48 17 860 15 15

📧 k.pytel@promar.edu.pl

🌍 Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel szkoła językowa, prywatna szkoła podstawowa, przedszkole Mind Your English

Mind Your English w Rzeszowie oferuje kursy języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania w ramach zajęć grupowych lub indywidualnych. Lekcje prowadzimy online dzięki czemu możesz uczyć się angielskiego nie wychodząc z domu. Adres: ul. Warszawska 85, Rzeszów

ul. Warszawska 85, Rzeszów Godziny otwarcia : , ,

, , 📱 +48 734 705 207

📧 biuro@mindyourenglish.pl

🌍 Mind Your English Prowadzimy kursy języka angielskiego w międzynarodowych firmach zlokalizowanych na terenie Rzeszowa i okolic. W naszej stacjonarnej placówce oferujemy kursy zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Kancelaria Prawna Prospectrum Adres: ul.Szopena 17, Rzeszów

ul.Szopena 17, Rzeszów Godziny otwarcia :

📱 +48 17 307 07 03

📧 biuro@prospectrum.pl

🌍 Kancelaria Prawna Prospectrum

Kancelaria Prospectrum Odszkodowania z Rzeszowa pomaga w oparciu o wieloletnią praktykę, profesjonalizm i etykę pracy w dochodzeniu odszkodowań, poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom. Pomagamy uczestnikom wypadków komunikacyjnych, kierowcom, pasażerom, pieszym, osobom poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym, przy pracy oraz innych, osobom, które utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny, pomagamy bez względu na to, czy wypadek miał miejsce w Polsce czy za granicą, pomagamy nawet do 20 lat od zdarzenia, pomagamy także przed zakończeniem postępowania karnego, również gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Od klientów nie pobieramy opłat wstępnych, nasze wynagrodzenie uzależnione jest od efektów naszych działań. Bezpłatnie uzyskamy zwrot kosztów leczenia oraz uzyskamy refundację kosztów pogrzebu dla rodzin ofiar. Abyś nie musiał płacić za porady prawne u Nas analiza sprawy oczywiście - bezpłatna! Masz pytania - nie czekaj! Dzwoń! 173070703 www.prospectrum.pl Pomagamy poszkodowanym na terenie całego kraju Instytut Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju Adres: ul.Śniadeckich 2, Rzeszów

ul.Śniadeckich 2, Rzeszów Godziny otwarcia :

📱 +48 533 777 711

📧 wrzeszowie@dlaciebie.in

🌍 Instytut Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju

Instytut to miejsce, gdzie każdy może nieustannie się rozwijać. Prowadzimy liczne szkolenia i warsztaty z zakresu budowania kariery, biznesu oraz rozwoju osobistego. Jesteśmy organizatorem praktyk i wolontariatu, prowadzimy rekrutacje wewnętrzne, a także wspieramy rekrutacje naszych Partnerów. Wspomagamy rozwój firm i dajemy przedsiębiorcom narzędzia do rozwoju biznesu. Wszystko to robimy z ogromnym zaangażowaniem oraz wielką pasją. Przemyśl Akademia Kodowania Adres: ul. Katedralna 5, Przemyśl

ul. Katedralna 5, Przemyśl Godziny otwarcia :

📱 +48 796 006 264

📧 Info@akademiakodowania.pl

🌍 Akademia Kodowania

Akademia Kodowania, jest pierwszą w Przemyślu i powiecie przemyskim szkołą programowania, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży. W naszej Akademii uczymy dzieci i młodzież nie tylko programowania, ale przede wszystkim logicznego myślenia, konsekwencji w działaniu, ale co najważniejsze przygotowujemy je do tego, by w przyszłości poradziły sobie na rynku pracy. Tarnobrzeg Firma edukacyjno-szkoleniowa "Pasja i Ty" Adres: Tarnobrzeg, Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, Tarnobrzeg Godziny otwarcia :

📱 +48 607 641 252

📧 kontakt @pasjaity.pl

🌍 Firma edukacyjno-szkoleniowa "Pasja i Ty"

edukacja (język polski), redakcja i korekta tekstów, pomoc w pisaniu prac i tekstów Ośrodek szkoleniowy Arkomet Adres: pl. B. Głowackiego 23/3, Tarnobrzeg

pl. B. Głowackiego 23/3, Tarnobrzeg Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30 📱 +48 889 208 391

📧 biuro@arkomet.com

🌍 Ośrodek szkoleniowy Arkomet Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowego. Znajdują sie tu propozycje szkoleń z zakresu bhp, p.poż, zawodowych oraz doskonalących dla kadry Państwa pracowników. Szkolimy w zakresie: szkolenia techniczne/zawodowe; szkolenia w dziedzinie BHP, P.POŻ; szkolenia kadrowe, księgowe, prawo pracy, ubezpieczenia; metody udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; uprawnienia energetyczne i elektryczne gr. I, II, III; usługi BHP, P.POŻ, ochrona środowiska; szkolenia miękkie. Krosno Active-Learning Aneta Przybysz Adres: ul. Piłsudskiego 12 (II iIII piętro), Krosno

ul. Piłsudskiego 12 (II iIII piętro), Krosno Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 8-20, Sobota 8-14

Poniedziałek - piątek 8-20, Sobota 8-14 📱 +48 13 493 80 31

📧 kontakt@active-learning.pl

🌍 Active-Learning Aneta Przybysz

Szkoła językowa, która oferuje naukę języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego przez Skype lub Zoom. VISION4BUSINESS Adres: ul. Lwowska 10, Krosno

ul. Lwowska 10, Krosno Godziny otwarcia :

📱 +48 721 700 699

📧 vision4business.biuro@gmail.com

🌍 VISION4BUSINESS

VISION4BUSINESS jako biuro doradztwa biznesowego zajmujemy się kompleksową obsługą firm. Doradzamy na początkowym etapie przy zakładaniu dzialalności, pomogamy uzyskać dotacje na start, a także w późniejszym rozwoju już istniejącej firmy. Skupiamy się na najistotniejszych elementach biznesu: rozliczeniach księgowo- kadrowych, bhp, marketingu i reklamie oraz pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji dla biznesu. Zapraszamy Dębica Broton BHP Adres: ul.Wielopolska 37, Dębica

ul.Wielopolska 37, Dębica Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 7-15

Poniedziałek - piątek 7-15 📱 +48 600 279 968

📧 bhp@broron.pl

🌍 Broton BHP

Kompleksowe doradztwo dla rolników i msp, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, e-wnioski dla rolników. Sędziszów Małopolski Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M PRESTIGE Adres: ul.Piekarska 2, Sędziszów Małopolski

ul.Piekarska 2, Sędziszów Małopolski Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 8-16

Poniedziałek - piątek 8-16 📱 +48 726 130 957

📧 mm.akademiaprestige@gmail.com

🌍 Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M PRESTIGE

Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa Prestige to zespół wykwalifikowanych specjalistów, w którego skład wchodzą służby bhp, prawnicy oraz instruktorzy, ratownicy medyczni. Zapewnimy profesjonalne i merytoryczne szkolenia z zakresu BHP odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb Państwa firmy. Nasze główne obszary działania to: Bezpieczeństwo w pracy i ochrona przeciwpożarowa; Doradztwo w zakresie prawa pracy oraz w sprawach personalnych; Szkolenia z zakresu prawa pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowa Sarzyna Usługi BHP i Pierwszej Pomocy Adres: ul.Sikorskiego 4/27, Nowa Sarzyna

ul.Sikorskiego 4/27, Nowa Sarzyna Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 7-15

Poniedziałek - piątek 7-15 📱 +48 509 432 775

📧 bhpipierwszapomoc@wp.pl

Szkolenia BHP, Pierwszej Pomocy i P.POŻ. Krasne Biuro Ekspertyz Kapitałowych Biuro Ekspertyz Kapitałowych prowadzi działalność na terenie województwa podkarpackiego, a dokładnie w Rzeszowie. Firma opiera się na ściśle ustalonych zasadach mających swoje korzenie w zapisach etyki adwokackiej oraz polskim ustawodawstwie. Biuro powadzi takie usługi jak:

Bezpłatną konsultację dotyczącą kredytu walutowego ( we frankach ) – nie każda umowa kredytu walutowego jest dla klienta niekorzystna.

Bezpłatną analizę umowy oraz wyliczenie kwoty którą można odzyskać.

Doradztwo podatkowe.

Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej.

Reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi.

Porady oraz obrona przed sądami karnymi w sprawach dotyczących przestępstw skarbowych.

Doradztwo księgowe. Adres: Krasne 7A, Krasne

Krasne 7A, Krasne Godziny otwarcia :

📱 +48 889 809 878

📧 biuro@ekspertyzykapitalowe.pl

🌍 Biuro Ekspertyz Kapitałowych

Wysoka Głogowska 53G, Wysoka Głogowska Godziny otwarcia :

📱 +48 693 032 329

📧 rzielinski.bhp@interia.pl

Wspieramy lokalny biznes - dołącz do nas Masz swoją firmę i działasz lokalnie? Poznaj naszą akcję #WspieramyLokalnyBiznes i daj się poznać swoim klientom.

do bazy lokalnych firm Kontakt w sprawie bazy firm: Tycjan Zamołojko email: tycjan.zamolojko@polskapress.pl

telefon: +48 691 467 148

Lokalne zakupy online z dostawą do domu - lista branż Oto branże, do których w pierwszej kolejności kierujemy naszą bazę, którą będziemy prezentować czytelnikom w naszych serwisach regionalnych: ŻYWNOŚĆ – gotowe jedzenie z dostawą do domu (restauracje, bary jadłodajnie)

ŻYWNOŚĆ - sklepy z dostawą do domu

ŻYWNOŚĆ – dostępne sklepy

ZDROWIE I URODA – usługi z dojazdem do domu

ZDROWIE I URODA – kosmetyki, higiena, lokalne drogerie - dostępne sklepy

MOTORYZACJA – dealerzy i komisy, samochody używane

MOTORYZACJA – warsztaty samochodowe

ELEKTRONIKA I AGD - sklepy z elektroniką i z AGD

SPORT I FITNESS - sklepy - odzież i sprzęt

SPORT I FITNESS - usługi (siłownie i indywidualne plany treningowe, treningi zdalne etc.)

EDUKACJA - nauczanie zdalne, platformy, kursy, szkoły językowe etc.) oraz szkolenia, kursy, doradztwo (w tym webinaria i e-learningi)

KULTURA dostępna online (wirtualne teatry, muzea, streamingi)

IT – szkolenia i oprogramowanie do pracy zdalnej, produkcja sklepów internetowych, produkcja landing pages, obsługa webinarów, streamingów

NIERUCHOMOŚCI - sprzedaż mieszkań online bez wychodzenia z domu: wirtualny spacer po nieruchomości, zadawanie pytań online agentowi, doradztwo inwestycyjne, rezerwacja mieszkania – wszystko do chwili spotkania u notariusza

DOM - remonty, naprawy, ogrodnictwo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ / architektura / projektowanie

ŻYWNOŚĆ – gotowe jedzenie z dostawą do domu (restauracje, bary jadłodajnie, cukiernie)

ZDROWIE I URODA – gabinety kosmetyczne, fryzjerskie

KULTURA, ROZRYWKA - dostępna online (wirtualne teatry, muzea, streamingi)

OBSŁUGA FIRM - ubezpieczenie, księgowość, tłumaczenia, marketing/promocja, ochrona (branża security), obsługa prawne, usługi finansowe

TRANSPORT OSOBOWY I TOWAROWY

SKLEPY - zabawki, odzież, rękodzieło, zoologiczne, kwiaciarnie

TURYSTYKA – agroturystyka, biura podróży, kwatery

USŁUGI – rzemieślnicy, foto, sprzątanie, naprawy sprzętu, wyprowadzanie psów, weterynarze, kamieniarstwo

Zobacz inne branże w regionie Architektura i wyposażenie wnętrz: firmy, które działają w regionie

