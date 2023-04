WSIiZ zaprasza na spotkanie z udziałem mistrzów słowa - prof. Jerzego Bralczyka i prof. Jana Miodka

WSIiZ w Rzeszowie zaprasza na spotkanie z udziałem mistrzów słowa, wybitnych polskich językoznawców - prof. Jerzego Bralczyka oraz prof. Jana Miodka.

Język jest tym, co łączy ludzi – podkreśla prof. Jerzy Bralczyk. A prof. Jan Miodek dodaje, że choć używamy języka polskiego codziennie, to często mamy wątpliwości co do poprawności konkretnych wyrażeń lub odmiany.

Język, podobnie jak większość dziedzin życia, ulega ciągłej ewolucji. Zanikanie słów i pojawianie się nowych jest naturalnym procesem dostosowywania się języka do wymagań współczesnych mu czasów. Zmianie ulegają także dopuszczalne formy gramatyczne. Jak wygląda współczesna polszczyzna, co jest w niej poprawne a co nie, oraz jak język polski może wyglądać w przyszłości? Rozważania o języku, którym posługujemy się każdego dnia, snuć będą prof. Jan Miodek i prof. Jerzy Bralczyk podczas spotkania pt. „O współczesności i przyszłości języka polskiego”, które odbędzie się w ramach cyklu „Wielkie Pytania w Nauce”.

Spotkanie pt. „O współczesności i przyszłości języka polskiego” odbędzie się 24 kwietnia w Filharmonii Podkarpackiej o godz. 17. Poprowadzi je publicysta „Tygodnika Powszechnego” - Wojciech Bonowicz. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny pod warunkiem rejestracji. Warunkiem udziału w wydarzeniu będzie przekazanie organizatorom przy wejściu na teren Filharmonii biletu wstępu. Rejestracja na wydarzenie jest otwarta. Szczegóły: https://app.evenea.pl/event/jpolskiwsiiz/