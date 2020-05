Wróciły ogródki na rzeszowski Rynek. Wreszcie ożyło centrum miasta

Pierwsze parasole zaczęły pojawiać się na Rynku we wtorek około południa. Po kilku godzinach ogródki niektórych pubów były już gotowe. Niemal natychmiast do rozłożonych ogródków zaczęli przychodzić klienci. Po chwili nie było już prawie wolnych miejsc. Tak wyglądało to z perspektywy przechodnia. Jak widzieli to restauratorzy?