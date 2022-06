Wraz z chórem Jednego Serca Jednego Ducha zaśpiewa Małgorzata Łeska - nasza dziennikarka

- Śpiewam od 2019 roku i nie wyobrażam sobie spędzania święta Bożego Ciała inaczej niż uczestnicząc na scenie bądź pod sceną na koncercie Jednego Serca Jednego Ducha w Parku Sybiraków w Rzeszowie - mówi Małgorzata Łeska. - Jest to niesamowity czas modlitwy, miłości i szukania pokoju w sercu, którego ostatnio nam tak brakuje.

Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ będzie to koncert jubileuszowy. Już po raz dwudziesty rodzina Jednego Serca Jednego Ducha zbierze się w Parku Sybiraków w Rzeszowie i wspólnie śpiewając i modląc się uczczą Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

- Zapraszam do wspólnej modlitwy i wspólnego uwielbienia muzycznego. To nie jest występ, to jest spotkanie dla ludzi, aby razem z nami mogli śpiewać. Dlatego są telebimy z tekstami utworów. Repertuar jest tak przygotowany, aby można było trochę potańczyć i trochę się modlić - zachęca Gosia.