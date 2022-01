Wolontariusze WOŚP odwiedzą sześć gmin powiatu rzeszowskiego. Przygotowali dla mieszkańców wiele atrakcji

stoisko Młodzieżowego Centrum Współpracy WOŚP

Objazdowy finał WOŚP po gminach powiatu rzeszowskiego rozpocznie się zbiórką na ul. Św. Krzyża w Tyczynie następnie wolontariusze udadzą się do Chmielnika gdzie w godzinach 9-10.30 na parkingu obok tamtejszego stadionu rozstawią swoje stoiska. Kolejne gminy to Hyżne na parkingu pod gminną apteką godz. 10.45-12.15, następnie Błażowa 12.30-14 –parking przy spółdzielni handlowej i Lubenia 14.15-15.45 - duży parking targowy.

Impreza finałowa rozpocznie się w hali sportowej w Tyczynie przy ul. Grunwaldzkiej 31. Wystąpią m.in. zespoły Seven, MGOK, Ola i Fabian due tDuo The Essence, Dziewczęca Orkiestra Dęta, Slalom Academy, Pokaz akrobatyki-Wiktoria Dudek, Wataha Breakres +goście, Acropoledance-Kasia Sowa.Światełko do nieba o godz. 20.