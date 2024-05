Wojewódzki Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie "Fredro - jakiego nie znacie" Patrycja Reszko

Konkurs "Fredro - jakiego nie znacie" , który organizuje Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w klasach V, VI, VII szkoły podstawowej z całego województwa podkarpackiego. Prace można przesyłać do 16 czerwca 2024 roku. Jakie inne warunki należy spełnić, by wziąć w nim udział?