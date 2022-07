Właściciel restauracji Krekucha w Rzeszowie dał pracę kobietom z Ukrainy

- Jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa otworzyłem w Rzeszowie restaurację Podkarpackie Smaki, która serwowała głównie dania regionalnej kuchni. Niestety wszystkie obostrzenia pandemiczne sprawiły, że restauracja nie funkcjonowała tak jak powinna - opowiada Rafał Naglik, właściciel restauracji Krekucha, która znajduje się przy ul.Przesmyka w Rzeszowie. - Potem przyszła wojna na Ukrainie i bardzo zaangażowałem się w pomoc Ukraińcom. W restauracji zaczęliśmy przygotowywać ciepłe posiłki, które woziliśmy na granicę. Tam poznałem mnóstwo osób m.in. uciekające przed wojną kobiety z dziećmi, które swoje plany wiązały przynajmniej na jakiś czas właśnie z Rzeszowem. Postanowiłem im pomoc dając m.in. pracę w mojej restauracji, która zmieniła już wtedy nazwę na Krekucha.

Restauracja serwuje głównie dania kuchni myśliwskiej, ale właściciel lokalu postanowił, że do karty prowadzi też potrawy kuchni ukraińskiej. - Moja załoga to dziewczyny z Ukrainy, dlatego chciałem, skorzystać również z ich bogatego doświadczenia i wprowadzić do naszego menu specjały z kuchni ukraińskiej - dodaje właściciel restauracji. - A kuchnia ukraińska naprawdę ma się czym chwalić.