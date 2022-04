Wiersze wojenne – wieczór poetycki Stanisława Dłuskiego w Rzeszowie [zdjęcia]

Stanisław Dłuski urodził się w 1962 roku w Dębowcu. Jest doktorem nauk humanistycznych i wykładowcą w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Współzałożyciel i były redaktor naczelny kwartalników - Fraza i Nowa Okolica Poetów. Jest autorem tomów poezji, monografii i recenzji. Promotor poezji młodych.

Powidoki dębowieckie – to jednocześnie próba nowego spojrzenia na opis rodzinnej miejscowości oraz tytuł najnowszego zbioru wierszy Stanisława Dłuskiego. Tomik trafił do księgarń w marcu br.

-Zebrane wiersze wojenne są katastroficzną diagnozą postawioną współczesnej cywilizacji, która zmierza ku upadkowi. Zanik uczuć metalicznych doprowadził do końca sztuki, filozofii i religii. Źródeł katastrofy należy szukać w powszechnym relatywizmie moralnym i sceptycyzmie zgubiliśmy stały punkt odniesienia jakim był zawsze Absolut i wiara Ojców naszych. Święty Paweł w Liście do Galatów napisał jasno: „Bóg nie pozwoli z siebie szydzić”. Jedyna nadzieja dla ludzkości to odrodzenie metafizyki, odbudowanie świętej więzi z Tym, co za Prawdę zawisnął na ćwiekach-mówi Stanisław Dłuski.