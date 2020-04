Wielki wąż leżał w trawie przy blokach przy ul. Powstańców Listopadowych w Rzeszowie [ZDJĘCIA CZYTELNIKA]

- Na terenie bloku mieszkalnego przy ul. Powstańców Listopadowych 2d, zobaczyliśmy martwego węża - napisał do naszej redakcji pan Michał. Znaleziony przez Czytelnika wąż to lancetogłów królewski. Jego długość może sięgać nawet do 2 metrów. Żywi się małymi ssakami, ptakami, jaszczurkami oraz wężami. Wymaga temperatury w granicach 25-30 °C z nocnymi spadkami o 5-8 °C, oraz umiarkowanej wilgotności. Występuje w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych od New Jersey po Florydę. Co zatem robił w Rzeszowie?

