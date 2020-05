Więcej pasażerów w MPK Rzeszów. Od 18 maja zwiększone są limity w autobusach komunikacji miejskiej

Co to oznacza?

Do tej pory dopuszczalną liczbę pasażerów ograniczano do co drugiego miejsca siedzącego. A więc w autobusie mogło podróżować tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących.

Teraz limit zwiększono do 30 proc. miejsc siedzących i stojących, liczonych według danych producenta.