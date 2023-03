Widowiskowe pokazy chemiczne na Politechnice Rzeszowskiej opr. Beata Terczyńska

Ciekawe wykłady, widowiskowe pokazy chemiczne oraz możliwość zwiedzania laboratoriów to tylko niektóre atrakcje XXIX Seminarium „Wybrane Problemy Chemii”, które odbyło się na Politechnice Rzeszowskiej. Dwudniowe wydarzenie jak co roku zgromadziło blisko 1000 uczniów i nauczycieli, a największa aula uczelni została wypełniona do ostatniego miejsca.