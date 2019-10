Widać efekty remontu studenckiego klubu Plus Politechniki Rzeszowskiej. Przebudowa ma zakończyć się w tym roku [ZDJĘCIA]

Ogromna kolejka po stypendium na Politechnice Rzeszowskiej

Studenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy chcą w terminie złożyć dokumenty i wszelkie zaświadczenia do stypendium socjalnego muszą czekać w gigantycznej kolejce, która sięga aż trzeciego piętra budynku "J". Ci, którzy chcieli zająć dobre miejsce musieli wstać o 4 w nocy. I to be...