Wicemarszałek Krzysztof Bosak wspierał dzisiaj na Podkarpaciu kadydata Konederacji do Parlamentu Europejskiego, Tomasza Buczka!

Nie chcemy niczego więcej, jak tylko żyć normalnie. Chcemy, by polskie rodziny bogaciły się i nie bały się mieć dzieci. Chcemy jeździć czym chcemy, chcemy jeść to, co chcemy, chcemy budować jak chcemy i żyć na miarę rozwoju, a nie uwsteczniać się i robić z Europy jakiś pomieszany cyrk multi-kuli. To jest niebezpieczne i z tym po prostu się nie godzimy - powiedziała Karolina Pikuła, kandydatka do Parlamentu Europejskiego.