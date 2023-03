Wiadomo, kto zagra podczas Karpackiej Majówki w Rzeszowie

Finałem Karpackiej Majówki będzie koncert Queens of Soul, zespołu tworzonego przez finalistów telewizyjnych talent show: The Voice of Poland, Szansa na Sukces, laureatów ogólnopolskich plebiscytów muzycznych, wykładowców instytutów muzyki i artystów największych produkcji muzycznych w Polsce i za granicą.

Na publiczność czekają największe światowe przeboje artystek takich jak Whitney Houston, Amy Winehouse, Tiny Turner oraz Arethy Franklin, Niny Simone, Chaki Khan w autorskich aranżacjach Łukasza Sztaby i Tomasza Jachyma.

- W niesamowitą podróż w świat muzyki i wspomnień, zabiorą takie utwory, jak "I Wanna Dance with Somebody", "I'm Every Woman", "What's Love Got to Do with It", "Ain't Nobody", "Rehab", "A Natural Woman", "Respect", "Think"… - wymienia Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa. - Dajmy się porwać ponadczasowym utworom, które zdobyły serca publiczności na całym świecie! Posłuchajmy bestsellerów światowej muzyki, które przez dekady królowały na topowych listach przebojów, inspirowały miliony słuchaczy i kształtowały społeczne trendy! Zapraszamy na zjawiskowy wieczór, pełen mocnego, instrumentalnego brzmienia, pięknych głosów i nastrojowej reżyserii światła.