Weekend z kosmicznymi atrakcjami. Drakonidy i Krwawy Księżyc na nocnym niebie 8-9 października 2022. Gdzie najlepiej oglądać rój meteorów?

Drakonidy: październikowy deszcz spadających gwiazd

Drakonidy to rój jasnych meteorów, którego przelot będzie widoczny na nocnym niebie już w najbliższy weekend, 8 oraz 9 października 2022 (sobota i niedziela).

Drakonidy to odłamki lodu i skał, ciągnące za kometą 21P/Giacobini-Zinner, która zbliża się do Ziemi co mniej więcej 6,6 roku, ostatnio w 2018 r. Biorą swą nazwę od gwiazdozbioru Smoka (łac. Draco), z którego pochodzą.

21P/Giacobini-Zinner, ciało macierzyste Drakonidów, to ciekawy przypadek komety, która została zbadana z bliska przez sondę kosmiczną. W 1985 sonda ICE przeleciała w odległości niecałych 8 tys. km (w skali kosmicznej to niedaleko) od jądra komety, wykonując pomiary jej głowy i warkocza.

Same Drakonidy to odłamki skał i lodu, widoczne na niebie co roku w pierwszej połowie października. Dawniej deszcz tych meteorów był wyjątkowo spektakularny, np. w 1933 r. obserwowano przelot średnio 350 meteorów na minutę. Dziś widocznych spadających gwiazd jest dużo mniej. W 2021 r. dało się zaobserwować ok. 5-10 meteorów na godzinę.