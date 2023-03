We wtorek nadzwyczajna sesja Rady Miasta. W sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

W projekcie uchwały czytamy także, że Rada Miasta Rzeszowa pragnie ponownie oddać szczególny hołd Świętemu Janowi Pawłowi II jako wielkiemu Polakowi, dobremu człowiekowi, niestrudzonemu patriocie i wspaniałemu duszpasterzowi.

- Nauczanie i działalność św. Jana Pawła II bezdyskusyjnie stały się wielkim i szeroko docenianym dziedzictwem Polski, Europy i całego globu. To dzięki Niemu podstawowa godność człowieka, w tym godność najsłabszych: dzieci, chorych, ludzi zniewolonych, została przywrócona do centrum uwagi świata. Nie sposób przecenić też roli Ojca Świętego jako współczesnego ojca naszej niepodległości. W ciężkim okresie totalitaryzmu konsekwentnie upominał się On o prawo Polaków do samostanowienia w Europie, aż do przywrócenia w kraju wolności i demokracji. Po latach tragicznych klęsk Polski w XX w. Jan Paweł II stał się dla Polaków powodem do narodowej dumy i inspiracją do pracy na rzecz rozwoju Polski i do wiary w jej przyszłość.