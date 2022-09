We wczorajszym odcinku The Voice of Poland wystąpili wokaliści z Podkarpacia [FOTO] Małgorzata Łeska

W sobotni wieczór na antenie telewizyjnej dwójki transmitowane były dwa odcinki popularnego programu muzycznego "The Voice of Poland". Wśród uczestników przesłuchań w ciemno mogliśmy dostrzec dwoje pochodzących z Podkarpacia - Dominikę Czekaj i Konrada Bauma. Czy udało im się przejść do kolejnego etapu programu?