Warsztaty zdobienia pisanek metodą batikową w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie. Warto się wybrać! OPRAC.: US

Jeśli chcesz nauczyć się zdobić pisanki metodą batikową to przyjdź w niedzielę, 26 marca o godz. 14 do Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli (ul. Rynek 6) w Rzeszowie na ciekawe warsztaty. Muzeum zapewnia wszystkie potrzebne materiały oprócz ugotowanych jajek (ok. 3 szt./os.), które należy przynieść ze sobą.