Warsztaty samochodowe w Rzeszowie. Najlepiej oceniane, polecane, najlepsze [RANKING]

W ramach badania dla każdego warsztatu określono wskaźnik NPS (Net Promoter Score), który służy do pomiaru lojalności klientów, poprzez sprawdzenie, jak bardzo prawdopodobne jest, że polecą oni swoim znajomym lub rodzinie dany serwis. W rankingu brane są pod uwagę oceny warsztatu z ostatnich 12 miesięcy.

1360 złotych średnio za naprawę

Szacuje się, że w Polsce działa 22 tysiące niezależnych warsztatów. Z badania przeprowadzonego na zlecenie DobryMechanik.pl wynika, że kierowcy wydawali w 2019 roku średnio 1 360 złotych na różnego rodzaju naprawy aut. Co trzeci kierowca zagląda do mechanika aż 3-5 razy rocznie, a 65 proc. badanych kierowców 1-2 razy w roku.

***

DobryMechanik.pl to największy w Europie serwis internetowy, który pozwala zlecić naprawę auta w warsztacie, który polecają klienci. Użytkownicy portalu mogą z góry wycenić najpopularniejsze naprawy.