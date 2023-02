Warsztaty psychologiczno-coachingowe dla młodzieży w Rzeszowskim Domu Kultury

Warsztaty psychologiczno-coachingowe dla młodzieży: jak skutecznie radzić sobie ze stresem, nabrać pewności siebie, poczucia własnej wartości. Prowadzone przez Łukasza Banacha – wykwalifikowanego psychologa klinicznego.

Żyjesz pod ciągłą presją? Towarzyszy Ci niepokój? Stres przed maturą lub kolejnym sprawdzianem odbiera Ci efektywność i staje się nie do zniesienia? Motywacja do działania i pewności siebie spada? Te warsztaty pomogą uporać się z tymi problemami, celują prosto w stres, który po warsztatach już nigdy nie będzie taki sam.

Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 14-19 lat FB/RDK

Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 14-19 lat. Zapisy prowadzone są do dnia 2 lutego 2023 roku pod numerem 515 409 262, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. Liczba miejsc jest ograniczona.

Działanie realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).