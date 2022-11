Warsztat 50+. Fotografuj! Dojrzale, projekt międzypokoleniowy

Odkryj w sobie fotografa

To cykl czterech spotkań o charakterze praktycznego warsztatu odbywającego się raz w miesiącu. Działanie skierowane jest przede wszystkim do osób w wieku dojrzałym (50+) i ma na celu zbudowanie ich przekonania do tego, by z pełną świadomością i wiarą we własne siły sięgnęły po aparat i zaczęły rejestrować otaczającą rzeczywistość. Tę skupioną wokół codzienności, spotkań z najbliższą rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi, rzeczywistość dającą powody do radości, ale również taką, która momentami odbiera wszelką motywację do działania. Wtedy właśnie warto fotografować - aparat zamienia się bowiem w rodzaj notatnika, osobistego pamiętnika, który pozwala nam zapisywać naszą własną, wyjątkową historię.