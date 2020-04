Walka z koronawirusem. Justyna Haba, zawodniczka MMA z Boguchwały, pomaga w szpitalu Rzeszowie

Haba należy do Wojsk Obrony Terytorialnej i w czasie epidemii pomaga w walce z koronawirusem w Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA w Rzeszowie.

Zaznacza, że żołnierze WOT mają styczność z pacjentami jako pierwsi.

- Jeśli wszystko jest w porządku – a zazwyczaj jest – to kierujemy panie na recepcję, badania lub do lekarzy. Pilnujemy też, żeby nie było zbyt dużo osób w kolejkach do gabinetów, żeby zachowane były bezpieczne odległości – tłumaczy nam Justyna Haba. I dodaje, że w tym trudnym czasie trzeba wykazać się empatią.