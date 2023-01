Walentynki w Rzeszowskich Piwnicach. A tribute to Eric Clapton

CLAPPTON - A tribute to Eric Clapton

To projekt rzeszowskich muzyków, którego artystycznym zamierzeniem jest uhonorowanie twórczości Erica Claptona.

Jego leader - Sebastian Stachurski (gitara, vocal) - od ponad 25 lat, wnikliwie studiuje kompozycje oraz sztukę wokalną i gitarową swojego ukochanego mistrza. Być może jest nawet krajowym rekordzistą w ilości koncertów Claptona, w których miał przyjemność uczestniczyć.

Grupa złożona jest z doświadczonych muzyków, którzy związani są z uznanymi w kraju zespołami bluesowymi i rockowymi, takimi jak: Piotr Nowak Band, Portal Blues, Kłusem z Blusem.

Oprócz Sebastiana Stachurskiego w zespole występują: Wojciech Kwieciński (bas), Robert Winczowski (perkusja) Maciej Łosiewicz (hammond, piano) Julia Honkisz (wokal), Katarzyna Wnęk (wokal).

Repertuar koncertowy zespołu obejmuje cały okres twórczości solowej Erica Claptona, różne odcienie stylistyczne i jego fascynacje – od bluesa, country, reggae, po pop. Uczestnictwo w koncertach gwarantuje podróż w czasie, od złotej ery Creamu i eksplozji projektu Derek and the Dominos, poprzez pełną przebojów dekadę lat 70 i 80 tych, bluesowy zwrot do korzeni i wreszcie najdojrzalszą twórczość ostatnich dwóch dekad, w których gwiazdorski band Claptona, złożony z najznamienitszych muzyków nagrał i wykonuje wspaniale zaaranżowany, iście królewski program.

Bilety w cenie 40 zł (1 osoba) i 60 zł (para)