Wakacyjne rekordy na lotnisku w Jasionce. W 2019 czarterem poleciało ponad 60 tys. pasażerów, najwięcej do Turcji

Ponad 60 tysięcy pasażerów obsłużonych na rejsach czarterowych w sezonie 2019 to najlepszy wynik w historii Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. W porównaniu z ubiegłym rokiem z wakacyjnej oferty podrzeszowskiego lotniska skorzystało o 25 procent więcej podróżnych. Mieli do wyboru loty do Grecji (Rodos, Heraklion i Zakynthos), Turcji (Antalia i Bodrum) oraz Bułgarii (Burgas) oferowane wraz z pakietami hotelowymi.

Wśród słonecznych kierunków największą popularnością cieszyła się turecka Antalia. Na tym kierunku lotnisko obsłużyło ponad 16 000 pasażerów.