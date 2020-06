Wakacyjna Trasa Dwójki 2020. Widzowie tylko w samochodach. Czy będzie koncert w Rzeszowie?

To będzie pierwsza samochodowa trasa koncertowa po Polsce – tak tegoroczną Wakacyjną Trasę Dwójki reklamuje TVP.

Koncerty będą transmitowane w każdą niedzielę wakacji w TVP2. A na żywo zobaczą je widzowie, którzy będą siedzieć w zaparkowanych przed sceną samochodach.

Do samochodów dostaną odbiorniki radiowe dostrojone do koncertowej częstotliwości. Aplauz będą mogli wyrażać nie tylko oklaskami, ale też migając światłami i trąbiąc ze swoich aut.