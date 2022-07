W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie trwa wystawa rzeczy pięknych, a użytecznych

Agnieszka Ruszak wymyśliła Drop&wind, zniecierpliwiona, że jej psiak wracał z deszczowych spacerów do domu kompletnie mokry. I siał kroplami po całym wnętrzu. Teraz nieprzemakalny psi płaszczyk z uprzężą rozwiązuje problem. Nie tylko jej, bo produkt już trafił do sprzedaży.

- Mój terier walijski charakteryzuje się długą, szorstką sierścią i w deszczowe dni bardzo trudno jest mi wysuszyć mojego psa i chciałam temu zaradzić – tłumaczy źródło pomysłu. - Pies nie lubi być mokry i po powrocie ze spaceru pierwsze, co robi, to próbuje zetrzeć z siebie wodę ocierając się o ściany i meble. Ten produkt jest więc przede wszystkim dla mojej wygody, gdyż wracając ze spaceru nie muszę już biegać z mopem i ścierką, tylko wytrzepuję płaszcz i ewentualnie wycieram psu łapki. Materiały z których wykonałam płaszcze są wysokiej jakości, podszewka to czysta bawełna, a wierzchnia część materiału jest wodoodporna. Mój pies wabi się Fredka, stąd nazwa całej marki.