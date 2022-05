W Trzcianie k. Rzeszowa otwarto klub seniora. Starsi mieszkańcy z gminy Świlcza mogą w nim aktywnie spędzać czas

Kiedy przed kilkunastu laty gmina Świlcza kupowała od Starostwa Powiatowego w Rzeszowie zabytkowy budynek niegdysiejszego spichlerza, obiekt był w nienajlepszych stanie technicznym, samorząd gminny nie bardzo wiedział, jakie ma mieć przeznaczenie nowo zakupiona nieruchomość, nie było pieniędzy na remont, za to lokalizacja była wyjątkowa: w zespole pałacowo – parkowym w Trzcianie, po sąsiedzku - szkoła muzyczna i w osobnym budynku Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych i przedszkole. Obiekt ma bogatą historię, bo pierwotnie był spichlerzem, potem internatem żeńskim przy ZST-W, później służył zajęciom dydaktycznym, a kiedy szkoła opuściła te mury, po prostu stał i niszczał.

- Owszem, był pomysł na pierwszy etap inwestycji, ale nie było jasnej wizji, co z tym spichlerzem zrobić – przyznawał podczas uroczystego otwarcia Klubu Adam Dziedzic, wójt Świlczy. – Pojawiał się wprawdzie pomysł budowy domu seniora, ale musiało minąć naście lat, by udało się to zrealizować.