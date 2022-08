W ten weekend w Woli Zgłobieńskiej k. Rzeszowa odbędzie się Grasz Bór Festiwal. Fanów muzyki czekają aż 24 koncerty

Jak informują organizatorzy Grasz Bór Festiwal to organizowany oddolnie, plenerowy festiwal muzyczny odbywający się pod hasłem „od Sasa do lasa”, a co za tym idzie, o bardzo pojemnej formule i szerokim spektrum gatunków muzycznych. W ciągu trzech dni odbędzie się 24 koncerty zwieńczone setami DJ-skimi. Przybyłych czeka różnorodność gatunków muzycznych od folku, folk rocka, art melancholy, rocka, art rocka, rock n’rolla, rocka progresywnego, rocka echonośnego, electro rocka, psychodelicznego rocka... przez indie, indie grunge rocka, punk rocka, alternatywnego punk rocka, disco punk, grunge, awangardę, cold wave techno i psychodeliczny jazz-rock.

Całą imprezę poprowadzi - jak zwykle - nietuzinkowy tercet konferansjerów z Teatru Bez Rzędów: Grzegorz Eckert, Jakub Popławski i Jakub Sochacki. A wszystko to w niezwykle klimatycznej przestrzeni parku rozrywki Leśny Tabor (https://goo.gl/maps/JAVDGCS5a64WLjXA6) - w otoczeniu dzikiej przyrody, w samym środku prawdziwego lasu.

Informacje na temat wejściówek znajdziecie https://www.facebook.com/graszborfestiwal/