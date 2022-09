W Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie wykonuje się innowacyjne zabiegi leczące wrodzone wady serca u dzieci [ZDJĘCIA]

Szpital Nr 2 w Rzeszowie jest jedynym ośrodkiem we wschodniej Polsce, w którym dokonywane są takie zabiegi oraz jednym z nielicznych w Europie. Ośrodek działa zaledwie od lutego, a już może pochwalić się licznymi sukcesami. Od otwarcia do końca roku przewiduje się, że zostanie wyleczonych około stu dzieci.

Dzisiejsze zabiegi przebiegły pomyślnie. Ubytki w sercu zostały zamknięte interwencyjnie. Mogę powiedzieć, że to są już dzieci wyleczone z wad serca- mówił dr n.med. Piotr Weryński, specjalista kardiolog dziecięcy, specjalista w zakresie wad wrodzonych serca i chorób serca, kardiolog inwazyjny.

Urządzenie, które zamyka ubytki międzykomorowe jest wprowadzane przez naczynia. Po takim zabiegu pacjent nie wymaga pobytu na intensywnej terapii pooperacyjnej, a całość hospitalizacji od przyjęcia do wypisu trwa 3 dni.

Już jutro dzieci staną na własnych nogach, pojutrze opuszczą szpital, a w poniedziałek śmiało mogą wrócić do przedszkola. Po trzech, czterech tygodniach i po kontrolnej wizycie kardiologicznej, dzieci wrócą do pełnej aktywności - dodał dr n.med. Piotr Weryński,

Ośrodek wykonuje zabiegi, diagnostykę inwazyjną i zabiegi interwencyjne u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Powstał głównie z myślą leczenia dzieci z Podkarpacia, które do tej pory musiały jeździć do innych ośrodków w Polsce. Ponieważ w placówce leczenie jest na bardzo wysokim poziomie, a rodzice chorych dzieci są bardzo zadowoleni z opieki to przyjmowane są również dzieci z innych ośrodków.