W Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wszczepiane są porty naczyniowe dla pacjentów onkologicznych

– Port naczyniowy może być używany przez wiele lat i zostać usunięty, gdy już nie będzie potrzebny, mówi lek. Mariusz Jednakiewicz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w USK w Rzeszowie. – Ponadto zmniejsza liczbę wkłuć do żyły, minimalizuje ryzyko uszkodzenia naczyń związanych

Port naczyniowy, to wszczepialny pod skórę system, umożliwiający długoterminowy i łatwy dostęp do dużej żyły centralnej.

z przyjmowaniem leków przeciwnowotworowych, nie ogranicza pacjenta i jest niewidoczny

w życiu codziennym.

W ramach Centralnej Pracowni Implantacji Dostępów Naczyniowych Długoterminowych

w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w USK w Rzeszowie, przez blisko 7 lat, wykonano już około 5000 zabiegów: implantacji portów naczyniowych do chemioterapii, cewników Broviac do żywienia pozajelitowego oraz cewników permanentnych do hemodializy.