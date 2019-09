W środę rozpoczyna się Rzeszowski Weekend Fotografii. Te zdjęcia warto zobaczyć!

To będzie dłuuugi weekend. W środę rozpoczyna się pierwszy Rzeszowski Weekend Fotografii. Impreza potrwa do niedzieli. Do Rzeszowa przyjadą m/in. Wiktor Franko, Wojciech Grzędziński i Bogdan Dziworski.

Pięciodniową imprezę organizują Rzeszowska Akademia Fotografii i Galeria DWA PLANY. Rzeszowski Weekend Fotografii to przede wszystkim wystawy fotografii i spotkania z ich autorami (kilkanaście zdjęć prezentujemy w galerii). Odbędą się też warsztaty fotograficzne. Wszystko to w dniach 25-29 września, w przestrzeni Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum Etnograficznego oraz Galerii Nierzeczywistej RSF, w ścisłym centrum Rzeszowa. Czytaj także Otwarto Przestrzeń Kwadratową w Rzeszowie [FOTO] Udział w wernisażach i spotkaniach autorskich jest darmowy. Oto plan spotkań: Środa, 25 września, godz. 18:30 - Galeria Nierzeczywista RSF - Włodek Pawłow - Lalki . Wernisaż wystawy i spotkanie z autorem

. Wernisaż wystawy i spotkanie z autorem Czwartek, 26 września, godz. 18.30 - Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie - Zofia Rydet - Zapis Socjologiczny . Wernisaż wystawy i spotkanie z Marią Sokół - Augustyńską i Zofią Augustyńską – Martyniak (Fundacja im. Zofii Rydet).

. Wernisaż wystawy i spotkanie z Marią Sokół - Augustyńską i Zofią Augustyńską – Martyniak (Fundacja im. Zofii Rydet). Piątek, 27 września, godz. 18:30 - Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie - Wiktor Franko – Mars Mission . Wernisaż wystawy i spotkanie z autorem.

. Wernisaż wystawy i spotkanie z autorem. Sobota, 28 września, godz. 18:30 - Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie (Ip.) - Wojciech Grzędziński - Reminescencje . Wernisaż wystawy i spotkanie z autorem.

. Wernisaż wystawy i spotkanie z autorem. Niedziela, 29 września, godz. 16:30 - Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie (Ip.) – Bogdan Dziworski – f/5.6. Wernisaż wystawy i spotkanie z autorem. Szczegółowy program Rzeszowskiego Weekendu Fotografii, sylwetki gości oraz harmonogram wydarzeń towarzyszących znajdziecie na stronie projektu: Patrz!Szeroko. POLECAMY: Kulturalny Szot - Aga Twardowska Wideo