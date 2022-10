W środę rozpoczyna się remont na ul. Przemysłowej w Rzeszowie

W środę (2 listopada) rozpocznie się wymiana nawierzchni na części ul. Przemysłowej w Rzeszowie. Prace będą prowadzone w trzech miejscach. Pierwsze z nich to rejon Urzędu Celnego, gdzie wymienione zostanie 1400 m kw. nawierzchni, drugie znajduje się przy betoniarni (815 m kw), trzecie to rejon skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Architektów (700 m kw.). W sumie wyremontowany zostanie odcinek ul. Przemysłowej o długości ok. 400 metrów. Koszt prac to 380 tys. zł.

Na czas prac ulica nie będzie zamykana dla ruchu. Na odcinku od ul. Magazynowej do Urzędu Celnego będą utrudnienia. Wymiana nawierzchni na ul. Przemysłowej potrwa do 14 listopada.