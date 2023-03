W środę nietuzinkowy księżycowy doktorat na Politechnice Rzeszowskiej.

Marcin Kaczmarzyk jest asystentem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Politechnice Rzeszowskiej. W wieku 19 lat przypadkowo wszedł w posiadanie pierwszego meteorytu i tak zaczęło się zamiłowanie do "kamieni z nieba" oraz członkostwo w Polskim Towarzystwie Meteorytowym.

W 2007 r. Marcin uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, wskutek którego stał się całkowicie niewidomy, stracił lewą dłoń, trzy palce prawej. To był pył pochmurny, chłodny wieczór 13 grudnia. 21-latek obrabiał w swoim pokoju meteoryty, które kolekcjonował. Na chwilę wyszedł do kuchni, zrobić sobie coś do jedzenia. Kiedy po powrocie do pokoju nacisnął włącznik światła, nagromadzone w pokoju opary chemikaliów w połączeniu z iskrą doprowadziły do potężnego wybuchu.