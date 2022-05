W rzeszowskim WDK rozpoczęto Piknik Nauki Eksploracje – Preludium

Część oficjalna, uroczystego otwarcia tegorocznego pikniku, która odbyła się z udziałem organizatorów, partnerów wydarzenia oraz patronów honorowych. Inauguracji towarzyszy wykład – debata „Kryzys klimatyczny - od depresji do wizji, czyli jak wykopać się z dziury?” z udziałem specjalnego gościa - Marcina Popkiewicza, popularyzatora nauki, dziennikarza, autora bestsellerów Świat na rozdrożu, Rewolucja energetyczna. Ale po co? i Nauka o klimacie.

– Chcemy być regionem innowacyjnym i trzeba przyznać, że nam się to udaje. Jest to możliwe dzięki temu, że mamy świetne uczelnie, wspaniałych, pełnych pasji naukowców. Macie szanse dołączyć do tego grona. W związku z tym zapatrzcie się na patrona wydarzenia – Ignacego Łukasiewicza, który pokazał, że wcale nie trzeba ogromnego majątku, by przejść do historii jako prekursor i odkrywca. Przed wami jest taka szansa Wierzę głęboko, że taka formuła spotkań, właśnie w formie pikniku, jest najlepsza zachętą dla młodych ludzi, by pokonywać stereotypy i sięgać gwiazd – mówiła wojewoda Ewa Leniart do młodzieży uczestniczącej w dzisiejszej inauguracji.

Główna część pikniku odbędzie się w sobotę 21 maja br. w okolicach fontanny multimedialnej i rzeszowskiego zamku. Bogaty program to wynik współpracy organizatorów wydarzenia: Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stowarzyszenia EKOSKOP i Stowarzyszenia ExploRes.