W Rzeszowie wybudowano profesjonalną bieżnię do biegania. Kosztowała 1,2 mln zł

-Nowy odcinek ścieżki biegowej, o nawierzchni poliuretanowej, ma długość ok. 650 metrów. Jest połączony ze ścieżką, która powstała przed kilku laty. Dzięki temu coraz liczniejsze rzeszowskie grono miłośników biegania ma na rzeszowskich Bulwarach do dyspozycji pętlę o długości ok. 1,2 km – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.