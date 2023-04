W Rzeszowie trwa Restaurant Week. Sprawdź, które restauracje biorą w nim udział

NOBO

Restauracja specjalizująca się w kuchni amerykańskiej. Znajduje się ona przy ul. Hetmańskiej 73. Restauracja NOBO to idealne miejsce na śniadanie biznesowe, rodzinny obiad czy kolacje we dwoje! To przestrzeń, kojarząca się z gwarem, swobodą i niezobowiązującą atmosferą, którą dopełnia widok na ruchliwe miasto.

Wina Dajcie

Restauracja specjalizuje się w kuchni europejskiej. Znajduje się przy ul. 3 Maja 9. To restauracja, gdzie znajdziesz przekąski i dania z najlepszych i wyłącznie świeżych produktów. Bez chemii i polepszaczy smaku.

Capella Restaurant & Lobby Lounge

Restauracja, która w swojej ofercie ma dania kuchni nowoczesnej. Znajduje się przy ul. Artura Grottgera 28. Restauracja Capella to miejsce, w którym klimat we wnętrzu splata się z autorską sztuka kulinarną Szefa Kuchni. Świeże, starannie wyselekcjonowane składniki w połączeniu z pasją i zamiłowaniem do smaku tworzą doświadczenie do których chcemy wracać.



Folwark

Restauracja, która serwuje dania kuchni polskiej. Znajduje się przy ul. Paderewskiego 124a. Restauracja Folwark, czyli regionalna kuchnia w nowoczesnej odsłonie. Znajdujemy się w zielonym sercu miasta – przy parku w Słocinie w zrewitalizowanym XIX wiecznym folwarku należącym do dworu Chłapowskich. W tym uroczym otoczeniu z dala od zgiełku miasta, lecz ciągle blisko centrum zaspokoicie wszystkie swoje zmysły.