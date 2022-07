W Rzeszowie spotkanie z Przemysławem Kossakowskim, dziennikarzem i podróżnikiem

Na spotkanie zaprasza Wypożyczalnia Główna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Przemysław Kossakowski to dziennikarz i podróżnik ale także malarz, nauczyciel, autor książki "Na granicy zmysłów", dokumentalista związany z telewizją TTV.

Jest twórcą cyklu programów „Kossakowski. Szósty zmysł”, „Inicjacja”, „Wtajemniczenie”, „Down The Road: zespół w trasie”.

Podczas spotkań Przemysław Kossakowski proponuje publiczności kilka tematów do wyboru. To uczestnicy spotkania głosują i decydują o czym będzie opowiadał nasz Gość. Można będzie wybrać tematy: „Z kamerą wśród zwierząt”, „Od narodzin po śmierć”, „Odmienne stany świadomości” lub „Down The Road”. Każdy z nich to interaktywna podróż przez lata eksperymentalnych doświadczeń autora w różnych zakątkach świata.

Przemysław Kossakowski za program zawierający relacje z podróży po świecie z grupą osób z zespołem Downa otrzymał nagrodę Lodołamacze 2020 w kategorii 'dziennikarz bez barier' i Telekamerę 2021 w kategorii 'osobowość telewizyjna'.

Wstęp bezpłatny na podstawie zaproszeń do odebrania w godzinach otwarcia Wypożyczalni Głównej. Liczba miejsc ograniczona.