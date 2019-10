W Rzeszowie rynek coraz bardziej pustoszeje. Powoli znikają z niego ogródki [ZDJĘCIA]

Ostatnie wieczory w Rzeszowie były trochę cieplejsze i zachęcały do spędzania czasu poza domem. Niestety, od dziś zaczną znikać ogródki piwne na rzeszowskim rynku. Do 15 października obowiązywała umowa pomiędzy restauratorami, a Urzędem Miasta. Istnieje w niej opcja przedłużenia wynajmu nawet do końca listopada. Większość jednak powoli się z rynku wyprowadza.

