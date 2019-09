W Rzeszowie powstanie łącznik ulic między Nowym Miastem a sanepidem. Ma odciążyć most

Ulica Cegielniana to przede wszystkim bloki mieszkalne wybudowane przez spółdzielnię mieszkaniową „Geodeci”. Dojeżdża się do nich od strony skrzyżowania ulic Kopisto i Podwisłocze. Osiedle jest niewielkie, a ze względu na zamknięty charakter dróg ruch samochodów jest tu niewielki i ogranicza się właściwie tylko do samochodów mieszkańców i służb komunalnych.