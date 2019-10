W Rzeszowie powstała pierwsza mobilna gra miejska Leopold GO. Zarejestrować można się do środy

Aby wziąć udział w grze należy się zarejestrować. Szkolne drużyny mają czas do 16 października, pozostali - całe rodziny, osoby indywidualne mogą zrobić to w dniu premiery (18 października) do godz. 9.45. Formularz zgłoszeniowy pobiera się ze strony Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.