W Rzeszowie po raz kolejny odbędą się wielkie walki robotów

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Rzeszowska Grupa IT, oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki zapraszają na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2022 roku na największej hali w Rzeszowie – Podpromiu. W ramach XChallenge odbędą się aż trzy zawody.

Wydarzenie rozpoczynają Task Hunters przeznaczone tylko dla uczniów ze szkół średnich. Tegoroczną tematyką Task Hunters jest energia elektryczna. Drużyny reprezentujące swoje szkoły wezmą udział w wyjątkowych zmaganiach na specjalnie przygotowanej arenie reprezentującą ekologiczną elektrownię zasilaną kostkami energetycznymi. Niestety elektrownia nagle przestała działać. Celem każdej drużyny jest dowiedzieć się co się stało rozwiązując szereg zadań oraz ponownie uruchomić reaktor elektrowni. Aby tego dokonać muszą zbudować od zera zdalnie sterowanego robota o wymiarach 50x50x100 cm wyposażonego w różnego rodzaju mechanizmy co pozwoli przenosić kostki energetyczne do reaktora i poruszać się po arenie bez możliwości fizycznego wchodzenia na nią przez członków zespołu a także dokonywać interakcji z otoczeniem np. przełącznikami. Turniej podzielony jest na dwa etapy różniące się między sobą zadaniami. Uczestnicy walczą o nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 000 złotych. Drużyny przyjeżdżają już z gotową konstrukcją, którą mogą wykonać z czego chcą!

Dzień drugi to zawody o konkurencjach otwartych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych. W Smash Botsach, jedynych takich zawodach w Polsce o takich parametrach wstępnych uczestnicy walczą swoimi zdalnie sterowanymi konstrukcjami w specjalnej zamkniętej arenie na przetrwanie. Podczas 3 minutowej walki roboty wyposażone w zróżnicowane uzbrojenie poczynając od pił, obrotowych wałów, tarcz aż po miotacze ognia walczą do ostatniego ruchu. Do dalszej walki przechodzi ten, który przetrwa najdłużej lub znokautuje przeciwnika. Roboty muszą mieścić się w rozmiarach 40x40x40 cm oraz nie przekraczać wagi 50kg. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej puli 6 000 złotych.

Wraz ze Smash Botsami odbywają się VII międzynarodowe zawody ROBO~motion – największe zawody w południowo-wschodniej Polsce, przyciągające zawodników w bardzo szerokim zakresie wiekowym poczynając od szkół podstawowych a kończąc na dorosłych pracownikach firm z różnych branż. Na uczestników czeka 15 konkurencji podzielonych na 6 kategorii. Rywalizacja odbywa się zarówno na trasach jak i na ringach czy w labiryncie. Od przeciągania liny po zbieranie cebuli, walki sumo i roboty podążające za linią – a to nie wszystko! Najlepsi z najlepszych zmierzą się ze sobą w wielkich finałach walcząc o nagrody pieniężne a nasze tory w tym roku są jeszcze bardziej wymagające.

Kto zdobędzie puchar? Kto zostanie zwycięzcą walk sumo, wyścigów i łamigłówek? Kto zdobędzie serca publiczności? Na wszystkie pytania poznamy odpowiedzi 26 listopada podczas drugiego dnia XChallenge.