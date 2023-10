W Rzeszowie odbędą się bezpłatne badania cukrzycy

Podczas tego wydarzenia eksperci z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Pani Dietetyk będą bezpłatnie przeprowadzać badania poziomu cukru we krwi, a także udzielać konsultacji na temat zdrowego odżywiania w kontekście działań profilaktycznych mających na celu ochronę przed cukrzycą.

Cukrzyca to choroba, która może rozwijać się latami, pozostając niezauważona. Nasz współczesny styl życia, stres, praca i niewłaściwe żywienie, stanowią idealne warunki do rozwoju tej choroby. Dlatego właśnie tak istotne jest zrozumienie i aktywne zaangażowanie się w profilaktykę cukrzycy.

Wydarzenie organizowane przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ ma na celu zwiększenie świadomości na ten temat i zachęcenie mieszkańców Rzeszowa do podjęcia działań mających na celu ochronę ich zdrowia.