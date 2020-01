W plebiscycie „Nowin” doceniono przedszkola z terenu gminy Głogów Małopolski

Przez kilka tygodni dzieci z podkarpackich przedszkoli oraz nauczyciele pojawiali się na łamach Gazety Codziennej „Nowiny”. Działo się tak za sprawą plebiscytu na „Przedszkole Roku”, „Nauczyciela Roku” oraz na „Najsympatyczniejszą Grupę Przedszkolną” z województwa podkarpackiego. Konkurs jest corocznie organizowany przez dziennik.

Przedszkola z terenu gminy Głogów Młp. mogą pochwalić się sporym sukcesem. Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim zdobyło w plebiscycie tytuł „Przedszkola na medal roku 2019” w powiecie rzeszowskim.

- To pierwsza nominacja w plebiscycie i od razu zwycięstwo. Dziękuję pracownikom, którzy tworzą tak wspaniałe przedszkole. Ogromnie się cieszymy, że rodzice docenili naszą pracę - mówi Małgorzata Jodłowska, dyrektor Publicznego Przedszkola w Głogowie Młp.

Drugie miejsce w powiecie trafiło do przedszkola także z terenu gminy, a dokładniej do Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy. W kategorii na „Nauczyciela roku 2019” 3 miejsce zajęła Katarzyna Bajek, która reprezentuje przedszkole w Rogoźnicy. Głosowanie na placówki trwało do 15 listopada.