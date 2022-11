W piątek koncert Jakuba Szturma - Changes w ramach Rzeszów Jazz Festiwal 2022

Jakub Szturm - Changes to projekt promujący debiutancką solową płytę wydana w 2021 roku nakładem Afro Vibe.

Album Changes to 9 autorskich kompozycji inspirowanych życiem i różnymi sytuacjami. Melodyjne tematy, bujające groovy to cechy charakterystyczne płyty.

JAKUB SZTURM – gitarzysta, producent muzyczny – zagrał kilkaset koncertów w Polsce i za granicą. Ma na koncie pięć albumów. Uczestniczył w wielu międzynarodowych warsztatach muzycznych. Czynnie udziela się w różnych projektach m.in. Funky Flow, Oversoul, koncertowy zespół Jacka Moore`a . Współpracował z wieloma muzykami między innymi z synem legendarnego gitarzysty Gary Moore’a, Jackiem Moore czy Łukaszem Gorczycą. Znalazł się na jednym albumie w towarzystwie Jennifer Baten gitarzystki grającej przez wiele lat w zespole Michaela Jacksona.

Skład zespołu:

Jakub Szturm - gitara

Jakub Kozłowski - bas

Władek Wiater - sax

Tomek Drachus - instr klawiszowe

Przemek Kuta - perkusja