W niedzielę w parku przy ulicy Dąbrowskiego odbył się plenerowy koncert Bossa Nova Quartet [ZDJĘCIA]

Ciepły, niedzielny wieczór był dobrym pretekstem do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wielu mieszkańców Rzeszowa udało się do skweru przy ulicy Dąbrowskiego, by w otoczeniu przyrody przysłuchiwać się dźwiękom brazylijskiej samby. Organizatorem wczorajszego wydarzenia był Rzeszowski Dom Kultury.

Bossa Nova Quartet jest grupą istniejącą w Rzeszowie od ponad dekady, wykonującą standardy muzyki brazylijskiej we własnych aranżacjach. Łączą dynamiczne rytmy samby z nostalgicznymi melodiami wypełnionymi niezwykłym bogactwem harmonii.

Podczas koncertu wybrzmiały kompozycje najsłynniejszych brazylijskich kompozytorów bossa novy - Jao Gilberto, Baden Powella czy Toma Jobima. Większość utworów wyśpiewano w języku portugalskim.

W skład zespołu wchodzą:

Dominika Kindrat - wokal, Tomek Stężalski - gitara, Jakub Kozłowski - kontrabas, Filip Łukaszewicz – perkusja.