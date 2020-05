W niedzielę ruszają giełda samochodowa na Załężu oraz targowisko przy ulicy Dworaka w Rzeszowie

- Dla wielu ludzi handel samochodami i częściami to jedyne źródło utrzymania, a giełda to miejsce, w którym zarabiają na życie. Dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć ją ponownie już w najbliższą niedzielę

Targowisko będzie czynne od godz. 5 rano, do ostatniego klienta. Właściciele stoisk i barów mają obowiązek stosować się do wytycznych sanepidu.

Kierownik giełdy zaznacza, że każdy właściciel stoiska został zobowiązaliśmy do zapoznania się z zaleceniami i bezwzględnego ich przestrzegania. Natomiast obsługa giełdy będzie dbać o dezynfekcję toalet oraz kontrolować, czy zasady bezpieczeństwa są wszędzie zachowane.