W niedzielę, 19 czerwca na osiedlu Budziwój spotkanie w sprawie projektu studium. Plany miasta co do nowego studium rodzą wiele problemów

Nowy projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa od 27 maja jest wyłożony do publicznych konsultacji, które potrwają do 30 czerwca.

Przypomnijmy, że zakłada on m.in. przekształcenie wielu działek na osiedlach, które zostały przyłączone do Rzeszowa, w tereny zielone. Oznacza to, że na nich nie będzie można nic wybudować.

Mieszkańcy rzeszowskich osiedli m.in. Budziwoja, Przybyszówki i Bzianki spotykają się na swoich osiedlach i organizują protesty w różnych częściach miasta przeciwko wyznaczeniu terenów zielonych na ich działkach. Zapowiadają, że będą się bronić i walczyć o prawo do budowy domów na swojej ziemi. Rzeszowianie zarzucają władzom miasta, że wskutek przeznaczenia ich prywatnych działek pod tereny zielone, nie tylko oni na tym stracą, ale także osiedla, na których mieszkają. Podkreślają również, że nie sprzeciwiają się terenom zielonym w Rzeszowie. Nie chcą ich jednak w takiej formie, jaka została im zaproponowana. Właściciele działek twierdzą, że proponowane przez miasto tereny zielone to absurd, który krzywdzi mieszkańców. - Szukają rozwiązań kosztem ludzi, żeby tylko statystyki terenów zielonych miastu się zgadzały - wyrażają swój sprzeciw mieszkańcy rzeszowskich osiedli.