W najbliższą sobotę odbędzie się VII edycja koncertu piosenki o Rzeszowie "Zakochani w Rzeszowie"

W sobotę, 17 września br. rusza VII edycja Koncertu piosenki o Rzeszowie. Uczestnicy wydarzenia Zakochani w Rzeszowie wystąpią na scenie sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Podobnie jak w latach poprzednich, festiwal organizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa., a dyrektorem artystycznym jest Andrzej Szypuła.

Andrzej Szypuła urodził się w 1948 roku. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. To dyrygent, kompozytor i pedagog. Jest również publicystą, poetą, redaktorem naczelny Kamertonu, pisma muzyczno-literackiego ukazującego dorobek twórczy kompozytora i pisarza Zygmunta Mycielskiego, a także Barbizonu Wiśniowskiego, pisma poruszającego sprawy kultury regionalnej. Jest także członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika Nasz Dom Rzeszów, współpracownikiem Niedzieli Rzeszowskiej i portali Klasyka na Podkarpaciu i Maestro.

Szypuła jest także autorem haseł muzycznych do Encyklopedii Rzeszowa (wyd. II, Rzeszów 2011), a także do Słownika biograficznego twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej (Rzeszów, 2011) oraz Suplementu do tegoż Słownika (Rzeszów, 2015).